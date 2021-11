Im Vorfeld zum Fußballderby am Samstag zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern sind Fans des FCS mit Störaktionen am Freitagabend in der Innenstadt aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Fans spontan in Saarbrücken versammelt, teilweise waren sie vermummt. Die Beamten schritten präventiv ein und wiesen ausdrücklich darauf hin, dass sie weiterhin starke Präsenz vor Ort zeigen.

Um 14 Uhr geht´s los

Um 14 Uhr am Samstag empfängt der 1. FC Saarbrücken im heimischen Ludwigspark Rivale 1. FC Kaiserslautern. Für das Saar-Pfalz-Derby werden 15.500 Zuschauer und damit ein ausverkauftes Stadion erwartet, es gelten keinerlei Corona-Regelungen mehr. Es werden rund 2000 Gästefans aus Kaiserslautern erwartet. In der Tabelle befinden sich die Saarländer derzeit zwei Punkte vor dem FCK.