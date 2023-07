Die seit Donnerstag 13. Juli, vermisste zwölfjährige Leah-Marie aus Speyer hat sich am Sonntag bei ihren Erziehungsberechtigten gemeldet und wurde dann wohlbehalten in der Stadt angetroffen. Das hat die Polizei am Montagmittag mitgeteilt. Nachdem das Mädchen mehr als einen Tag verschwunden war, hatten die Beamten einen Aufruf zur Suche nach ihr an die Bevölkerung gerichtet.