Ein seit Dienstagvormittag vermisster zwölfjähriger Junge ist am Mittwochnachmittag wieder aufgetaucht. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde das Kind gegen 15 Uhr wohlbehalten von einer Streife in Ludwigshafen angetroffen. Das Kind hatte eine Jugendeinrichtung in Ludwigshafen verlassen und war vorübergehend verschwunden, weshalb nach ihm gefahndet wurde.