Der vermisste 80-Jährige aus Wernersberg ist wohlbehalten zurückgekehrt. Das teilt die Polizei mit. Der Mann war am Donnerstagmorgen zuletzt in seinem Wohnort Wernersberg gesehen worden. Angehörige hatten am Freitag die Polizei verständigt, die daraufhin im Raum Annweiler und Hauenstein nach dem Mann gefahndet hatte. Die Beamten gingen davon aus, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.