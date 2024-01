[Aktualisiert: 19.15 Uhr] Die Suche nach einem Vermissten des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in Wiesloch ist beendet. Der Mann wurde laut Polizei am Abend in Begleitung eines Familienmitglieds in Heidelberg angetroffen und zurück nach Wiesloch gebracht. Er war am Nachmittag aus dem Krankenhaus getürmt.