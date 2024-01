[Aktualisiert 13.45 Uhr] Der Mann aus Kirchheimbolanden, der seit Donnerstagmorgen vermisst worden war, ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, haben ihn Kräfte der Rettungshundestaffel am Freitagmittag leblos in einem Feld bei Kirchheimbolanden entdeckt. Die Umstände zum Tod des 68-Jährigen sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor, so die Polizei.