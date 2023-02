[Aktualisiert am 24. Februar, 9.45 Uhr ] Der seit dem 11. Februar vermisste 87-Jährige aus Speyer ist am Donnerstag auf der Insel Flotzgrün (Römerberg-Mechtersheim) tot aufgefunden worden. Laut Polizei hatte ein Zeuge zuvor das Fahrrad des Verstorbenen in der Nähe entdeckt. Nach bisherigem Kenntnisstand handele es sich weder um Suizid noch um ein Gewaltverbrechen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird nach Angaben der Polizei zurückgenommen.