Der 87-jährige Speyerer, der seit Samstag vermisst wird, wurde von einer Zeugin am Samstag in Schwegenheim in der Nähe des Friedhofes gesehen. Er trug eine beigefarbene Jacke, eine beigefarbene Mütze und war mit einem dunklen E-Bike unterwegs. Zur Zeugin sagte der Gesuchte, dass er mit dem E-Bike über Heiligenstein und Berghausen zurück nach Speyer fahren wolle. Laut Polizei hätten Ermittlungen bei Fahrradhändlern im Raum Speyer ergeben, dass es sich bei dem E-Bike des Vermissten um ein etwa acht bis zehn Jahre altes Rad der Marke „Kettler“ mit tiefem Einstieg und dunkler Lackierung handele. Da der Vermisste noch nicht gefunden wurde, bittet die Polizei weiterhin um Hinweise unter Telefon 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.