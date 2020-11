Eine große Suchaktion der Kripo Landau, der Polizei Edenkoben und der Feuerwehr hatte am Freitagabend ein glückliches Ende. Am Donnerstag war ein 60-jähriger Mann als vermisst gemeldet worden. Zuletzt gesehen wurde er am Vormittag im Raum Maikammer, wie die Kripo auf Anfrage berichtet. Angaben zum Hintergrund des Verschwindens wollte sie nicht machen. Der Einsatz blieb nicht unbemerkt, denn am Freitag durchsuchten Einsatzkräfte den Ort und das Waldgebiet, am Nachmittag zog auch ein Hubschrauber seine Kreise. Schließlich ist der Mann aber wohlbehalten im Ort gefunden worden.