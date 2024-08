[aktualisiert 15.10] Die Polizei Kaiserslautern hat in der Nacht auf Donnerstag südwestlich von Morlautern unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach einem vermissten Mann gesucht. Die Ermittler gingen davon aus, dass sich der 38-Jährige in einer Notlage befinden könnte. Zwar war die Suche in der Nacht nicht von Erfolg gekrönt, allerdings konnte der Mann dank eines Zeugenhinweises am Donnerstagmittag wohlbehalten angegtroffen und die Suche beendet werden.