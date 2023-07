Anklam (dpa) - Das Versteckspiel eines müden Mädchens hat in Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald für einen Polizeieinsatz gesorgt. Eine Großmutter meldete am Samstagnachmittag über den Notruf ihre sechsjährige Enkelin als vermisst. Das Kind habe das Haus verlassen und sei verschwunden, berichtete die aufgeregte Frau den Polizisten. Umgehend begannen die Beamten in der Umgebung des Hauses mit der Suche, auch die Besatzung des Polizeihubschraubers wurde vorsichtshalber schon informiert.

Doch nach etwa 30 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden: Das Mädchen war beim Versteckspiel in seinem Kinderzimmer in einen großen Pappkarton geklettert und dort eingeschlafen. „Die Oma des Mädchens war überglücklich – die beteiligten Polizisten natürlich auch“, hieß es von der Polizei.