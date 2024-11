Kommt jemand nicht zur gewohnten Uhrzeit nach Hause, macht man sich Sorgen. Ist es das eigene Kind, ist die Panik nicht fern. Seit Sonntagmorgen wartet Jürgen Oestreicher, dass sein 18-jähriger Sohn René heimkommt. Der junge Mann wird vermisst – nur sein Handy wurde bisher gefunden. Am Dienstag halfen Freiwillige bei der Suche.

James Maitland Boyle läuft singend und Gitarre spielend durch den Edeka Ernst in Zweibrücken. Drei Musiker streiten sich an einer anderen Ecke um eine Kiste Bier. Und bei den Kaltgetränken gibt es für einen Kunden eine unerwartete Begegnung der musikalischen Art. Was ist da los?

Erfolgreiche Schiffstaufe und Jungfernfahrt am Eisweiher, dem Pirmasenser „Hafen“ der Schiffsmodellbauer: Mit ein wenig Herzklopfen ließen Erbauer Konrad Heimsott und seine Modellbaufreunde den Nachbau des im Original mit Atom betriebenen Eisbrechers „Lenin“ erstmals ins Wasser.

2012 feierte Hauenstein das 500-jährige Bestehen der Katharinenkapelle. 2030 könnte wieder gefeiert werden: Dann steht erneut ein Jubiläum an: Die Kapelle wird wohl 600 Jahre alt. Wie ist das möglich?

Im Restaurant „Hostaria La Romantica“ am Kreuzberg in Zweibrücken kann man nicht mehr essen gehen. Das Betreiber-Ehepaar hat seinen Ruhestand angetreten.

Die Landwirte haben die Sonnenstunden der vergangenen Tage genutzt, um ihre Maisernte einzubringen. Der Mais hat im Spätsommer einen Wachstumsschub erlebt. Die Regenpause im Oktober hat auch die Aussaat des Wintergetreides begünstigt.