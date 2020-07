Tot aufgefunden wurde ein 89-Jähriger aus Karlsruhe-Knielingen. Der Mann war am 23. Juni als vermisst gemeldet worden. Er wurde am Donnerstag tot in einem Waldstück bei Rheinstetten-Forchheim aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei Kalsruhe derzeit nicht vor. Der Mann war auf Medikamente angewiesen und befand sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.