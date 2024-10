[Aktualisiert: 15. Oktober 2024, 9,17 Uhr]

Das zwölfjährige Mädchen aus Elmstein, das seit vergangenem Freitag vermisst wurde, ist wieder wohlbehalten zu Hause. Das teilt die Polizei am Dienstagmorgen mit. Das Mädchen hatte am Freitagmorgen die Wohnung verlassen, in der sie lebt, und ging wie gewohnt zur Bushaltestelle, um zur Schule zu fahren. Dort traf sie jedoch nicht ein.