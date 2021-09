Mithilfe einer Wärmebildkamera hat die Besatzung eines Polizeihubschraubers am Donnerstagabend eine 94-Jährige gefunden, die von einem Altenheim in Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) um 20.30 Uhr als vermisst gemeldet worden war. Um 23 Uhr wurde die demenzkranke Frau laut Polizei am Ortsrand entdeckt und dem Rettungsdienst übergeben. Sie sei lediglich unterkühlt, ansonsten aber augenscheinlich unverletzt gewesen. Nach Polizeiangaben kam die Seniorin vorsorglich dennoch ins Krankenhaus. An der Suche beteiligt waren neben der Polizei auch 30 Feuerwehrleute sowie ein Personenspürhund.