In der Nacht zum Samstag war zwischen etwa 1:30 Uhr und 3:30 Uhr ein Hubschrauber über dem Stadtbereich von Neustadt im Einsatz. Leser hatten das der RHEINPFALZ am SONNTAG gemeldet. Der Einsatz habe in Zusammenhang mit der Suche nach einer vermissten Person gestanden, sagte am Samstagmittag ein Sprecherin der Polizei in Neustadt auf Anfrage. Diese Person sei auch aufgefunden worden. Nähere Angaben zu der vermissten Person, zu deren Zustand, als sie aufgefunden wurde, und zum Hintergrund des Vorfalls wollte die Polizei nicht machen.