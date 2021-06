Vergangenen Freitag, 11. Juni, gegen 23 Uhr, wurde eine tote Frau in Limburgerhof in einer Grünfläche nahe des Rheingönheimer Weges aufgefunden, wie die Polizei und Staatanwaltschaft Frankenthal heute mitteilen. Polizeibeamte fanden die Leiche bei einer Vermisstensuche. Bei der verstorbenen Frau handelt es sich um eine 72-jährige Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, welche am Vortag als vermisst gemeldet wurde.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlung zur Todesursache aufgenommen. Eine am 17. Juni durchgeführte Obduktion ergab eine natürliche Todesursache.