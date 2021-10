Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilt, wurde die vermisste Frau in der Nacht gegen 0.20 Uhr gefunden. Mehrere Dienststellen der Polizei hatten mit Suchhunden und einem Polizeihubschrauber sowie Feuerwehren seit Donnerstagmittag im Raum Klingenmünster nach der 46-jährigen gesucht, da anzunehmen war, dass sie sich in hilfloser Lage befand. In der Nacht fanden die Einsatzkräfte die Vermisste an einem Feldweg im Bereich „Am Federbach“ in bewusstlosem Zustand auf. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.