Im Vermisstenfall der 84-Jährigen aus Bellheim hatte sich auch ein Seher gemeldet, der zur Suche beitragen wollte. Für Michael Schneider war es nicht der erste Einsatz im Kreis. Schneider ist bundesweit immer wieder in den Medien, da er sich in zahlreiche Ermittlungen einschaltet, unter anderem bei der Suche nach dem autistischen Jungen Arian oder nach dem verschwundenen Mädchen Maddie in Portugal, aber auch bei Fällen, die eher lokales Interesse erregen. Mehr dazu lesen Sie hier.