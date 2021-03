[Aktualisiert 4. März] Die 55-jährige Frau aus Limburgerhof, die seit Sonntagabend vermisst worden war, ist tot. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ihre Leiche am Mittwoch in einem Waldstück gefunden. Ein Abschiedsbrief lasse auf einen Suizid schließen. Die Polizei hatte am Montag mit dem Polizeihubschrauber und Personenspürhunden nach der Frau gesucht und die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Redaktion

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme, wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist, wie etwa im Fall einer Fahndung nach Vermissten. Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).