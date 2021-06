[aktualisiert 20.30 Uhr] Die 20-Jährige aus dem Raum Freudenstadt, die seit Freitag vermisst worden war, ist wieder zurück bei ihrer Familie. Laut Polizei erkannte eine aufmerksame Zeugin am späten Dienstagnachmittag die Vermisste im Stadtgebiet. Der jungen Frau geht es den Umständen entsprechend gut. Hintergründe des Verschwindens bedürfen den Angaben zufolge weiterer Ermittlungen. Die junge Frau war am Freitag zuletzt gegen 22 Uhr am Bahnhof in Offenburg gesehen worden. Dort soll sie auf eine unbekannte Gruppe getroffen sein und wollte über diese ihre Familie anrufen, da ihr Handyakku leer war. Danach fehlte bis Dienstag jede Spur von der Vermissten.