Die 19-Jährige, die am Donnerstag in der Südpfalz als vermisst galt, ist wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte bis 23 Uhr nach ihr an ihrem letzten Aufenthaltsort im Raum Klingenmünster mit Unterstützung eines Hubschraubers bis 23 Uhr gesucht. Am Freitagmorgen trafen Kräfte der Polizei Mannheim die junge Frau in einem Krankenhaus an. Sie befindet sich in medizinischer Behandlung.