Die Polizei sucht die 13 Jahre alte Lena S. aus Limburgerhof. Wie die Beamten berichten, wurde sie bislang zum letzten Mal am Mittwoch gegen 21.15 Uhr in Ludwigshafen-Süd gesehen. Die Fahndung blieb bislang erfolglos. Lena S. wird wie folgt beschrieben: 1,55 bis 1,60 Meter groß, sie trägt eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes, bauchfreies Oberteil, eine schwarze Jacke und weiße Sneaker. Ein Foto der Vermissten und weitere Informationen gibt es hier.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des Mädchens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an den Kriminaldauerdienst zu wenden.