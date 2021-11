Ein vermeintliches Kettensägen-Massaker hat die Mainzer Polizei auf die Spur eines Einbrechers gebracht. Die Beamten berichten: Sie wurden am Sonntagabend alarmiert, weil Nachbarn aus einer Wohnung entsprechende Motorgeräusche sowie scheinbar verzweifelte Rufe vernahmen. Doch die Einsatzkräfte stießen nur auf zwei Teenager, die herumgeblödelt hatten. Allerdings fanden sie bei den Jugendlichen mehrere Gartengeräte, die wohl ein Einbrecher aus dem Friedhofsgebäude in Gau-Algesheim (Kreis Mainz-Bingen) gestohlen hatte. Deshalb wird jetzt gegen einen 24-Jährigen ermittelt, der ebenfalls in dem Mainzer Wohnhaus lebt.