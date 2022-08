Von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 4. September, steht an der Südlichen Weinstraße das vierte „fermate“-Klassikfestival auf dem Plan, das die Musiker Ilse und Christoph Berner, sie Sängerin, er Pianist, seit 2019 auf die Beine stellen. Diesmal werden, Ehepaar Berner inklusive, neun Musiker aus sechs Ländern auf mehreren Bühnen stehen, vorwiegend in Birkweiler und Siebeldingen. „Kompass Europa: Ostwind“ lautet das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz, das auch für „fermate 2022“ gilt. So gibt es neben vielem anderen Musik von Rachmaninow und Schostakowitsch zu hören sowie Igor Lobodas „Requiem für die Ukraine“. „Vermehrt Schönes“ lautet das inoffizielle Motto für Ilse Berner: „Wir lassen nicht wegen der Weltlage den Kopf hängen, sondern machen etwas Schönes. Kultur ist der Kitt“, sagt sie. Und Christoph Berner meint: „Wenn wir schon so gebannt auf den Osten schauen, können wir auch mit Zuversicht auf das reiche kulturelle Erbe dort schauen. Das wird zur Versöhnung beitragen.“ Die RHEINPFALZ am SONNTAG verlost heute je zwei Karten für zwei der intimen „fermate-25“-Konzerte, 25-Minuten-Matinéen am 3. September in der Leinsweilerer Martinskirche und im Pavillon des Siebeldinger Julius-Kühn-Instituts (Geilweilerhof), mehr dazu im Internet unter: www.fermate-klassikfestival.de. Schreiben Sie mit dem Kennwort „fermate“ bis 31. August eine E-Mail an ras-aktion@rheinpfalz.de – die Gewinner werden wir per E-Mail benachrichtigen.