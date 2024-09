Mannheim profitiert stark von vielen Direktzügen in Metropolen wie Berlin und Hamburg. Dass könnte sich ändern, falls wegen der vielen Verspätungen ICE-Linien gekappt werden.

Lang laufende ICE-Linien bieten Direktverbindungen, die von vielen Reisenden geschätzt werden. Sie sind allerdings auch einem erhöhten Verspätungsrisiko ausgesetzt. Deshalb gibt es Kritik an langen Linien und Forderungen, solche Linien zu kappen, um nicht Verspätungen durch ganz Deutschland zu schleppen – so jüngst vom baden-württembergischen Grünen-Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel. Gastel hat diese Forderung nicht auf bestimmte Linien konkretisiert. Wenn entsprechende Forderungen bei der Bundesregierung und der Deutschen Bahn (DB) Gehör fänden, würde Mannheim aber wahrscheinlich zu den Verlierern gehören. Falls lang laufende ICE-Linien von Süddeutschland nach Hamburg und Berlin beispielsweise in Frankfurt gekappt würden, gäbe es keinen Direkt-ICE von Mannheim nach Hamburg und Berlin mehr. Aktuell gibt es eine solche Situation bereits wegen der Sperrung der Riedbahn bei den Direktverbindungen von Mannheim in nordrhein-westfälische Städte nördlich von Köln.

