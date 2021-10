Ein Mann ist am frühen Samstagmorgen verletzt an einer Haltestelle in Karlsruhe gefunden worden. Laut Polizei habe eine Passantin den Mann gegen 2.30 Uhr an der Straßenbahn-Haltestelle Tullastraße bemerkt. Nach ersten Ermittlungen und Auswertung der Spuren, könnte es zu einem Kontakt zwischen dem Verletzen und einer Straßenbahn gekommen sein. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und konnte noch nicht zum Vorfall angehört werden. Zeugen werden geben, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.