Im Westsaarland hat die Polizei am Samstagvormittag einen verletzten Bussard geborgen und zu einer Wildvogel-Auffangstation gebracht. Wie die Beamten berichten, hatte eine Zeugin gegen 10.30 Uhr einen regungslosen Bussard hinter einer Leitplanke an der L168 zwischen Überherrn und Wadgassen-Differten gemeldet. Die Polizisten hätten das Tier kurz vor dem Ortseingang von Differten gefunden. Ein Versuch, ihn zum Wegfliegen zu bewegen, scheiterte demnach. Deshalb sei der Vogel vorsichtig eingefangen und der Tierrettung übergeben worden. Die Spezialisten fanden Hinweise auf die Ursache des Zustands, in dem der Raubvogel sich befand: Es habe Spuren eines „Kollisionstraumas“ gegeben, schreibt die Polizei. Der Bussard sei zur Behandlung bei einem Tierarzt gegeben worden und werde anschließend der Auffangstation in Püttlingen anvertraut, die ihn wieder auswildern werde.