Ein verletzter Greifvogel hat am Samstagabend auf der A65 bei Mutterstadt einen Einsatz der Autobahnpolizei ausgelöst. Ein Verkehrsteilnehmer kümmerte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei um das Tier.

Ein verletzter Bussard ist am Samstagabend auf der A65 bei Mutterstadt gerettet worden. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim mitteilt, war der Greifvogel gegen 18 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Neustadt, nahe der Anschlussstelle Mutterstadt-Nord/Ruchheim, gemeldet worden.Vor Ort traf die Polizeistreife auf einen Verkehrsteilnehmer, der sich bereits um das Tier kümmerte und verhinderte, dass der Bussard zurück auf die Fahrbahn gelangte. Der Greifvogel wies offenbar kleinere Verletzungen im Brustbereich auf.Der Bussard ließ sich laut Polizei ruhig in einen Karton setzen und wurde zunächst zur Dienststelle nach Ruchheim gebracht. Die verständigte Tierrettung Rhein-Neckar übernahm das Tier wenig später und brachte es zur weiteren Versorgung zum Naturschutzbund nach Haßloch.