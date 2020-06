[Aktualisiert: 17.33 Uhr] Bei einem Brand in der Ungsteiner Weinstraße ist am Mittwochnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Dürkheimer Feuerwehr entwickelte sich das Feuer in der Küche einer Wohnung in der Weinstraße über dem Kindergarten. Die Feuerwehr wurde gegen 15.30 Uhr alarmiert. Zwei Wehrleute waren bereits vor ihren Kameraden vor Ort und holten den Bewusstlosen aus der Wohnung. Die Kinder waren bereits geordnet aus der Kita gebracht worden und hatten sich an den Rettungspunkten versammelt. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die beiden Feuerwehrleute konnten ambulant behandelt werden. Wegen des Einsatzes der Rettungskräfte, der bis etwa 17 Uhr andauerte, kam es laut Dürkheimer Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Dürkheimer Feuerwehr war mit 21 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.