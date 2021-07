Zwei Menschen sind am Freitag gegen 22.15 Uhr in einem Ferienlager im Gemeindehaus in Speyer verletzt worden, als sich ein Spirtuskocher entzündet hat. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte die Gruppe mit dem Campingkocher eine Mahlzeit vorbereitet, als sich der Kocher entzündet hat. Ein Betreuer und ein Kind mussten mit Brandverletzungen ins Krankenhaus.