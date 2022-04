Am Samstagabend ist es zu zwei Schlägereien auf dem Gelände der Frühjahrsmesse gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind gegen 17.45 Uhr zwei Männer aneinandergeraten. Es habe sich hierbei um einen 19-jährigen Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts und einen 25-jährigen Fahrgast gehandelt. Aufgrund einer angeblich nicht getätigten Fahrt an einem Fahrgeschäft seien die beiden in Streit geraten infolge dessen es zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Bei Personen haben Verletzungen im Gesicht erlitten.

Am späten Abend, gegen 23 Uhr, ist der Polizei eine weitere Schlägerei gemeldet worden. Dieses Mal mit fünf beteiligten Personen. Die drei männlichen Täter waren bei Ankunft der Polizei bereits geflüchtet. Die zwei angegriffenen Männer, ein 20-und 24-jähriger Mann sind laut Polizeibericht ohne Vorwarnung von den Tätern attackiert worden. Der 24-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.