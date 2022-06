Rund 20 Personen waren am Donnerstagabend in eine Massenschlägerei in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen verwickelt. Polizeiangaben zufolge kam es zwischen Mitgliedern zweier Familien zu einer Auseinandersetzung. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.