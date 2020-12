Am Mittwochmorgen ist es auf der A8, circa 1700 Meter vor der Anschlussstelle Einöd in Richtung Zweibrücken, zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten gekommen. Laut Polizei befuhr die 30-jährige unfallverursachende Fahrzeugführerin mit ihrem Audi A4 die linke Fahrspur der A8 in Richtung Zweibrücken und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Daraufhin verlor die Frau die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern und kollidierte im Anschluss mit ihrem Pkw insgesamt viermal mit der rechtsseitig angebrachten Schutzplanke und der Mittelschutzplanke. Letztlich kam das Fahrzeug in Querstellung mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch die Kollision wurden die Schutzplanken sowie der Audi A4 erheblich beschädigt. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Homburg verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

Wegen der Querstellung des Fahrzeuges, sowie der auslaufenden Betriebsstoffe, musste die A8 in Fahrtrichtung Zweibrücken ab der Anschlussstelle Limbach bis zur Anschlussstelle Einöd für mehrere Stunden voll gesperrt werden.