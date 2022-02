Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn der Linie 1 in der Schwetzingerstadt in Mannheim sind am Abend mindestens zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stießen ein Auto und eine Bahn zusammen. Unfallursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Der RNV twittert um 20.40 Uhr, dass die Linie 1 wieder ihren regulären Fahrweg aufgenommen habe. Es könne aber immer noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Wir berichten weiter.