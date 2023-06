Im Rechtsstreit um „Ich war BILD“, die Autobiografie des langjährigen Bild-Chefredakteurs Kai Diekmann, widerspricht die Verlagsgruppe Penguin Random House dem älteren Sohn von Altkanzler Helmut Kohl, der in einem „Spiegel“-Interview erklärt hat, der Verlag habe am Landgericht Hamburg eine krachende Niederlage erlitten.

Walter und Peter Kohl waren gegen angebliche falsche Aussagen in dem Werk vorgegangen und erhielten in mehreren Punkten Recht (Aktenzeichen 324 O 198/23). In einem Interview mit der RHEINPFALZ betonte der Justiziar der Verlagsgruppe, Rainer Dresen, Walter Kohl habe lediglich einen Teilerfolg errungen. Dresen weiter: „Für die grundsätzliche Tendenz des betreffenden Kapitels ist das alles völlig unerheblich.“

Die Aussage Diekmanns, die Söhne hätten ihren Vater als „Gelddruckmaschine“ betrachtet, stehe weiter, so Dresen. „In der Tat enthält das betreffende Kapitel dieses Zitat, und zwar als Einschätzung Diekmanns über die Söhne, basierend wiederum auf dem ebenfalls nicht angegriffenen Zitat von Helmut Kohl über seine Söhne, ,Es geht denen immer nur ums Geld’.“

Wie es mit dem Verfahren weitergeht, ist unklar. Die Antragsteller können gegen die Entscheidung am Hamburger Landgericht Beschwerde einlegen, über die das Hanseatische Oberlandesgericht zu entscheiden hätte.

