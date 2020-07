Drittligist SV Waldhof hat Jesper Verlaat verpflichtet. Der Innenverteidiger kommt vom Zweitligisten SV Sandhausen an den Alsenweg. Der 24-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison lediglich drei Partien, gehörte in der Saison zuvor aber noch zum Stammpersonal beim SVS. „Es freut mich ungemein, dass wir Jesper Verlaat davon überzeugen konnten, dass der SV Waldhof der richtige Schritt in seiner Karriere ist. Er ist ein sehr kompletter Defensivspieler und ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung für die neue Saison“, freut sich der Sportliche Leiter Jochen Kientz über den Neuzugang.