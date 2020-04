Keine Maske, keine Öffis? Der Rhein-Main-Verkehsverbund (Hessen/Rheinland-Pfalz) bezieht Position: Zum Auftakt der heute beginnenden Maskenpflicht werden kostenlose Atemschutzmasken an Passagiere verteilt.

Seit dem heutigen Montag gilt die Maskenpflicht in sowohl Hessen, als auch in Rheinland-Pfalz. Das bedeutet für den Öffentlichen Verkehr: Wer per Bus und Bahn unterwegs ist, muss eine Maske vor dem Mund tragen. Für viele ist gerade das ein ungewohntes Gefühl, einige andere besitzen trotz Regel noch gar keine Maske. Die Lösung fürs Rhein-Main-Gebiet: Wer ohne Maske unterwegs ist, bekommt eine vom Verkehrsverbund geschenkt. Mehrere 100.000 Masken würden im Zuge dessen an über 20 Standorten an die Passagiere verteilt, berichtet der SWR.