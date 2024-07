Auf der Autobahn 61 bei Frankenthal hat die Polizei einen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen, der in mehrfacher Hinsicht nicht mehr verkehrssicher war – und dessen Fahrer gar nicht mehr fahren durfte. Wie die Polizei mitteilt, fand der Schwerverkehrskontrolltrupp am Donnerstag an dem LKW unter anderem einen Reifen, der komplett glatt gefahren war. An dem Fahrzeug wurde eine Sicherheitskette angebracht, sodass es nicht mehr weiterfahren konnte. Der Fahrer selbst hatte seit anderthalb Jahren keine gültige Qualifikation zum Berufskraftfahrer mehr. Dafür wird nicht nur der Fahrer, sondern auch dessen Firma geradestehen müssen.