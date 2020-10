Zwischen zwei 22-Jährigen hat es laut Polizei auf der Landstraße zwischen Limburgerhof und Neuhofen gekracht. Die junge Frau aus Ludwigshafen missachtete am Freitagabend gegen 20.30 die Vorfahrt des jungen Mannes aus Neuhofen, als sie von der B9 kommend nach links auf die Landstraße abbiegen wollte. Sie stieß frontal mit dem VW Golf zusammen. Glück im Unglück: Beide kamen in ein Krankenhaus, wurden jedoch nur leicht verletzt. Der Sachschaden am Golf und am Opel Adam der Frau beläuft laut Polizei auf rund 30.000 Euro.