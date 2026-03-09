Zwei Streifenwagen der Polizei, die während eines Einsatzes in Ludwigshafen mit Martinshorn und Blaulicht fuhren, waren am Sonntag an einem Verkehrsunfall beteiligt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 15 Uhr an der Kreuzung von Adlerdamm und Saarlandstraße (Mundenheim). Bei dem Unfall wurde der 66-jährige Fahrer eines Motorrollers verletzt. Die beiden Einsatzfahrzeuge waren auf dem Weg zu einem brennenden Roller, der der Polizei gemeldet worden war. Die Beamten fuhren auf dem Adlerdamm in Richtung Saarlandstraße. Als sie an der dortigen roten Ampel nach links in Richtung Schänzeldamm abbiegen wollten, übersah ein entgegenkommender 66-jähriger Rollerfahrer, der bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren war, die unter Blaulicht und Martinshorn fahrenden Polizeiautos. Der Fahrer des ersten Streifenwagens fuhr laut Bericht verlangsamt in den Kreuzungsbereich und leitete noch eine Vollbremsung ein, als er den Roller bemerkte. Der nachfolgende Streifenwagenfahrer fuhr jedoch auf das vorausfahrende Polizeiauto auf und schob dieses in die Kreuzung. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Roller und dem ersten Streifenwagen. Der 66-jährige Rollerfahrer wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Besatzungen der beiden Streifenwagen blieben unverletzt.