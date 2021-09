Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18 Uhr auf der B9 in Richtung Speyer an der Anschlussstelle Otterstadt sind zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Autobahnpolizei war eine 42 Jahre alte BMW-Fahrerin offensichtlich kurze Zeit durch ihr auf der Rückbank sitzendes Kind abgelenkt. Der Einjährige saß ordnungsgemäß gesichert im Kindersitz, schrie jedoch, weshalb sich die Mutter nach ihm umdrehte und ihn so beruhigen wollte. Dabei kam sie ungewollt nach rechts von der Fahrbahn ab. Die BMW-Fahrerin kollidierte mit dem Auto einer 78-Jährigen aus Speyer, die auf der Abbiegespur der Anschlussstelle Otterstadt unterwegs war. Die 78-Jährige schoss laut Polizei mit ihrem Auto infolge des Aufpralls geradeaus auf die Grünfläche und kollidierte zusätzlich mit der Verkehrsbeschilderung sowie der Schutzplanke. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und kamen zur Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser. Das Kleinkind wurde vom Kindernotarzt untersucht und wies keine Verletzungen auf.

Außer der Feuerwehr aus Schifferstadt und Speyer waren zwei Rettungswagen, zwei Notarztwagen, die Polizei Speyer sowie die Autobahnpolizei Ruchheim im Einsatz. Die Anschlussstelle musste für zirka eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 90.000 Euro.