Kurz vor dem Autobahnkreuz Landstuhl hat sich am Nachmittag auf der A6 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte ein Fahrer auf dem dreispurigen Abschnitt der Autobahn die Spur wechseln und sich nach rechts einordnen. Dabei reduzierte er seine Geschwindigkeit, was ein nachfolgender Autofahrer zu spät bemerkte. Dieser prallte ungebremst in das Heck des vorausfahrenden Autos.

Mehrere Fahrzeuge kollidieren

Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug und kollidierte mit drei weiteren Fahrzeugen, darunter ein Lastwagen und ein Wohnmobil. Insgesamt wurden acht Personen in den beteiligten Fahrzeugen leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 65.000 Euro.