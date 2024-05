Am Donnerstagmittag hat es laut Polizei einen Verkehrsunfall auf der A5 bei Weinheim gegeben. Etliche Rettungskräfte sowie die Polizei hatten sich auf den Weg gemacht, hieß es von der Polizei. Auch ein Rettungshubschrauber sei alarmiert worden. Die Spur in Richtung Frankfurt wurde kurzzeitig voll gesperrt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich er Unfall aber als nicht so groß heraus wie befürchtet, teilte das Polizeipräsidium Mannheim auf Nachfrage mit. „Es sah schlimmer aus, als es ist“, so ein Sprecher. Demnach seien fünf Autos beteiligt gewesen, schwer verletzt wurde niemand. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, wird nun ermittelt.