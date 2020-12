Zu einem Fall von Vandalismus ist es in der Nacht auf Dienstag in Dierbach gekommen. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen und mehrere Leitpfosten am Straßenrand beschädigt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Es wird nach Zeugen gesucht, die insbesondere im Bereich der Jahnstraße und dem Mühlweg etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.