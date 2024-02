Lärm und Dreck durch hohes Verkehrsaufkommen, fehlende Gehwege, zu geringe Fahrbahnbreite, keine Einschermöglichkeiten bei Gegenverkehr, kein Durchkommen für Rettungskräfte und Busse: Es gibt viele Gründe, den Verkehrsfluss lenken und das chaotische Parken im Ort eindämmen zu wollen. Seit vielen Jahren erhoffen sich die Hettenleidelheimer daher Verbesserungen durch ein Verkehrskonzept. Ein solches ist nun im Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Leiningerland erarbeitet worden – und zwar auf Grundlage einer Ortsbegehung im vergangenen Sommer. Die angestrebten Ziele können jedoch nur durch Einschränkungen für die Bevölkerung und eine Umgewöhnung erreicht werden, wie Sachbearbeiter Andreas Müller nun in einer Ausschusssitzung erklärte. So müssten etwa Umwege in Kauf genommen werden und es stünden deutlich weniger Parkplätze zur Verfügung. Mehr dazu steht im ausführlichen Artikel.