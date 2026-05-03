„Verkehrskontrolle mit allem“ – so hat die Polizei eine Mitteilung über einen Vorfall am Samstagabend betitelt. In der Waldseer Straße in Schifferstadt kontrollierten die Beamten nach eigener Aussage einen Opel Vectra, weil der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Doch das war offenbar nur die Spitze des Eisbergs. Der 49-Jährige hatte weder Ausweispapiere noch Führerschein dabei. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten außerdem fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl über 1150 Euro bestand. Durch unmittelbare Zahlung des Betrags entging er einer Verhaftung. Doch damit nicht genug: Die Kennzeichen an seinem Auto stammten ursprünglich von einem Lkw, Tüv- und Zulassungsstempel waren gefälscht, es bestand weder eine Zulassung noch eine Versicherung für das Fahrzeug. Da der Mann bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, wurde sein Auto zur Verwertung sichergestellt. Zudem erkannten die Polizisten bei dem 49-Jährigen Anzeichen eines Drogenkonsums. Ein Urintest bestätigte die Einnahme von Amphetamin, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Dem Mann wird nun eine Vielzahl an Straftaten und Ordnungswidrigkeiten vorgeworfen: Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Steuerhinterziehung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen die Zulassungspflicht, das Anschnallgebot sowie die Pflicht zum Mitführen des Führerscheins.