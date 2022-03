Bei einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße in Edenkoben am Montag gegen 18 Uhr hat die Polizei einen 46 Jahre alte Autofahrer herausgezogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass bei diesem noch zwei Haftbefehle offenstehen. Erst nachdem die noch ausstehenden Geldstrafen geleistet wurden, durfte er weiterfahren, ansonsten hätte er die kommenden Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbracht, wie die Polizei informiert.