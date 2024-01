Als wären sieben Niederlagen in Serie nicht genug, hatte der 1. FC Kaiserslautern in den vergangenen Tagen auch noch mit anderen Problemen zu kämpfen: Gerüchte, Behauptungen, Fakenews. Das Sportliche soll am Freitag aber wieder in den Vordergrund rücken, wenn Schalke 04 auf dem Betzenberg zu Gast ist. Das Stadion ist ausverkauft – und doch kann es auch hier zu Problemen kommen: Wegen des Streiks bei der Deutschen Bahn fahren keine (Sonder-) Züge, die Anreise könnte zur Nervenprobe werden. Deshalb ist nicht nur die Frage, ob der FCK alle Störgeräusche ausblenden kann, sondern auch: Schaffen es alle knapp 50.000 Zuschauer rechtzeitig zum Anpfiff?

Los geht es um 18.30 Uhr, die RHEINPFALZ behält den Überblick – im Stadion wie in der Stadt.