Ein hohes Besucheraufkommen hat am Halloween-Sonntag für Verkehrschaos rund um den Holiday Park in Haßloch gesorgt. Wie die Polizei berichtet, war es durch mehrere hundert Fahrzeuge bereits gegen 17 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit langen Wartezeiten und einem Rückstau auf die B39 gekommen. Mitarbeiter des Parks und der Polizei mussten demnach eingreifen, um den Verkehr zu entzerren. Auch zur Abreisezeit gegen 22 Uhr kam es wieder zu langen Wartezeiten – unter anderem, weil mehrere Personen vergaßen, vorher ihr Ausfahrtticket an den Automaten zu lösen. Wie die Polizei berichtet, fehlte dafür einigen Gästen offenbar „das notwendige Nervenkostüm“. Das Ergebnis: mehrere Polizeieinsätze wegen Beleidigung, Bedrohung und Unfällen. Gegen 0.30 Uhr fanden die Einsätze und die Verkehrsbehinderungen laut Polizei ihr Ende.